Edirne'de İçme Suyu Hattı Patladı: Basınçlı Su Metrelerce Fırladı

Edirne'de içme suyu hattı patladı: basınçlı su metrelerce fırladı

Özel firma çalışmasında isale hattına zarar verildi

Edirne'de içme suyu hattında yaşanan patlama sonucu fışkıran su metrelerce yükseldi.

Olay, özel bir firma tarafından yürütülen çalışma esnasında içme suyu isale hattına zarar verilmesiyle meydana geldi. Borudaki patlama sonucu oluşan yüksek basınçlı su, bölgede bulunan işçilere zor anlar yaşattı.

Belediye ekipleri, kısa süre içinde müdahale ederek hatta onarım çalışması başlattı. Yetkililer, hattaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

