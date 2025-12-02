Edirne'de Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı — O Anlar Kamerada

Edirne'de Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Yayaya Çarptı

Atatürk Bulvarı'ndaki kaza kamerada

Edirne'de Atatürk Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpma sonucu yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Görüntülerde çarpmanın şiddeti net

Kavşakta ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından motosikletli ve yayanın yola savrularak sürüklendiği görülüyor. O anlar, kazanın oluş şeklini ve çarpmanın şiddetini açıkça ortaya koyuyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI KAMERADA: METRELERCE SÜRÜKLENDİLER, 2 YARALI