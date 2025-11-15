Edirne'de Kum Yüklü Tır Devrildi: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Edirne-Havsa yolunda devrilen kum yüklü tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:40
Edirne'de meydana gelen kazada, kum yüklü hafriyat tırında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ve yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 42 ABJ 033 plakalı kum yüklü hafriyat tırı, Edirne-Havsa yolunda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Dorsedeki kum yola saçıldı. Kazanın, önünde arızalanan bir araca çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kabin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından ön cam kırılarak gerçekleştirilen müdahale ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

