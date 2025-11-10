Edirne'de motosiklet devrildi: sürücü yaralandı
Kaza Detayları
Olay, Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 22 AEU 356 plakalı motosikleti kullanan İ.K., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletin devrilmesine neden oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesinin ardından İ.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
EDİRNE’DE MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALI