Edirne'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi'nde 22 AEU 356 plakalı motosiklet devrildi; sürücü İ.K. yaralandı, 112 ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 19:04
Kaza Detayları

Olay, Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 22 AEU 356 plakalı motosikleti kullanan İ.K., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletin devrilmesine neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesinin ardından İ.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

