Edirne’de Tayakadın Yolu Yarım Kaldı — Araçlara Zarar Veriyor

Edirne Tayakadın Organize Sanayi'ne giden yol yaklaşık bir yıldır yarım; çamur ve toz yüzünden yüzlerce işçi ve sürücü araç hasarı yaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:41
Edirne'nin D-100 kara yolu üzerindeki, Tayakadın Organize Sanayi Bölgesi (yeni Kırklareli kavşağı sapağı) olarak bilinen yolun yapımı yaklaşık bir yıldır yarım bırakıldı. Çalışmaların durması, sürücüleri, bölgedeki onlarca işletme ve yüzlerce işçiyi mağdur ediyor.

Mağduriyet ve Araç Hasarları

Yarıda bırakılan yol kışın çamur, yazın ise yoğun toz nedeniyle kullanılamaz hale geliyor. Bölgede araçların lastiklerinin patladığı, makasların kırıldığı ve araçların maddi hasar gördüğü belirtiliyor. Yaklaşık bir yıl önce başlanan çalışmaların durması tepkilere yol açtı; stabilize yol yapılmasına rağmen çalışma tamamlanmadı.

Sürücü ve İşçi Şikayetleri

Ali Osman Süt (Tır sürücüsü): "Yol yarıda kaldı, görüyorsun işte. Belediye geldi biraz düzledi ve gitti. Arabalar taşın üzerine basıyor, tekerlek patlıyor, arıza çıkıyor. Bir yere gidip geliyoruz, akşama kadar arabayı yıkıyoruz. Burada beton santrali var, iş yerleri var. Bu araçların hepsi bu bozuk yolu kullanıyor. Yetkililere çağrımız, gelsinler, bu yolu bir an önce yapsınlar"

Çetin Keskin (Tır sürücüsü): "Tır aracımın ön dingili kırıldı. Yol alçak-yüksek olduğu için hasar oluştu. Şu anda yaptırıyoruz. Belediye çalışmıyor herhalde, ondan böyle"

Zeki Kalkan (Usta başı): "Yol çamur içinde. Kışın geçilmiyor, yazın tozdan göz gözü görmüyor. Araçlarımız zarar görüyor. Geçen yıl stabilize yol yapıldı ama öylece bırakıldı. Burada onlarca işletme, 200-300 çalışan var. Lastiklerimiz patlıyor, makaslarımız kırılıyor. Yağmurda sudan geçemiyoruz. Edirne Belediyesi’nden rica ediyoruz, bir an önce bu yol yapılsın"

Yetkililere Çağrı

Bölge sakinleri ve çalışanlar, başta Edirne Belediyesi olmak üzere yetkililerden yol çalışmalarını tamamlamalarını, trafiğin güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesini talep ediyor. Yarım kalan yolun bir an önce bitirilmesi, hem trafik güvenliği hem de bölge ekonomisi için kritik önem taşıyor.

