Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

Edirne merkezli operasyonda kapalı devre yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturmada 15 gözaltından 11 kişi tutuklandı; işlem hacmi 899 milyon lira.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:28
Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında banka hesaplarında toplam 899 milyon lira işlem hacmi tespit edilen kişilere yönelik, Edirne merkezli olmak üzere Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 14 kişi Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli süreç sonucunda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

BAHİS OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BAHİS OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BAHİS OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebele'de Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı
2
Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor: 21-28 Kasım'da 18 Aranan, 17 Şüpheli Yakalandı
3
Malatya'da Yağma, Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 15 Tutuklama
4
Alaşehir'de Ev Yangını Komşuların Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü
5
Manisa Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama
6
Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
7
Kefken Açıklarında Yangın: 25 Personel Tahliye Edildi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?