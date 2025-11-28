Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında banka hesaplarında toplam 899 milyon lira işlem hacmi tespit edilen kişilere yönelik, Edirne merkezli olmak üzere Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 14 kişi Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli süreç sonucunda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

BAHİS OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI