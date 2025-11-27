Edirne Erasta AVM'de Bayan Tuvaletinde Cep Telefonuyla Görüntü Girişimi

Edirne Erasta AVM'de bayan tuvaletinde görüntü alınma girişimi

Olayın detayları

Edirne merkezdeki Erasta Alışveriş Merkezi'nde dün yaşanan olay, hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin etti. İddiaya göre, AVM'de görev yapan bir kadın çalışan, bayanlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti.

Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi. Kısa süren kovalamaca sonrasında, 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı.

Yakalama ve soruşturma

Yapılan çalışmalar sonucu M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde bunun anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

Benzer olay daha önce de yaşanmış

Aynı alışveriş merkezinde daha önce de benzer bir olayın yaşandığı öğrenildi. O olayda bir erkek şahsın, bayanlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.

Yaşanan gelişmeler, AVM ve çevresinde güvenlik endişelerini gündeme getirdi; konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

