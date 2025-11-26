Edirne Lalapaşa'da 500 Fidan Şehitler Anısına Toprakla Buluştu

Çömlekköy'de Emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 500 fidan dikildi; etkinlik şehit anısını yaşatmayı ve ormanları güçlendirmeyi amaçladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:30
Emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü projeyle doğa ve şehit anısını buluşturdu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy köyünde düzenlenen törende, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün "Şehitlerimiz İçin Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bir Nefes" projesi kapsamında toplam 500 fidan toprakla buluştu.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, törende yaptığı konuşmada şehitlerin anısını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, millî birlik bilincini güçlendirmek ve gençlerimizin doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla burada 500 fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Vali Yunus Sezer ise konuşmasında, şehitlerin bu vatanı korumak için can verdiğini belirterek, bu toprakların her karışında şehitlerin kanı, emeği ve gazilerin alın teri bulunduğunu söyledi ve "Bu topraklar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Sezer ayrıca ağaçların ve ormanların önemine dikkat çekti; yaz aylarındaki orman yangınlarının ardından devletin yeni hedefler belirlediğini anımsatarak, "Yanan ormanlardan daha fazlasını dikeceğiz ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakacağız" dedi.

