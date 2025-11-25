Edremit'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Camivasat Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Kaza, Camivasat Mahallesi sınırlarında, Ulugaraj Caddesi’nden gelip 5014 Sokak istikametine doğru ilerleyen E.K. (16) idaresindeki 35 CBM 269 plakalı motosiklet ile Gazi Caddesi’nden Baraj Caddesi yönüne seyir halinde olan Engin E. (47) yönetimindeki 10 AIT 231 plakalı otomobilin Gazi Caddesi kesişiminde çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralanırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yaptı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturmanın, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

