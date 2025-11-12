Efeler'de Park Halindeki Ticari Araçta Yangın Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Aydın Efeler'de park halindeki 09 ABY 880 plakalı ticari araçta çıkan yangın, vatandaşların yangın tüpüyle ilk müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:34
Efeler'de Park Halindeki Ticari Araçta Yangın Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Efeler'de Park Halindeki Ticari Araçta Yangın Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bulvardaki bir inşaatta elektrik işi yapan A.T.'ye ait ve plakası 09 ABY 880 olan araçta alevler yükseldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpüyle aracın yarı açık camından ilk müdahaleyi yaparak alevlerin tüm aracı sarmasının önüne geçti.

Müdahale ve İtfaiye Çalışması

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri haberdar edildi ve bölgeye polis ile itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta gerekli kontrolleri yaparak yangının tamamen söndürülmesini sağladı.

Yangında aracın zarar gördüğü, maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN TİCARİ ARACA İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN TİCARİ ARACA İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPARKEN, ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN TİCARİ ARACA İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER...

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı