Efeler'de Park Halindeki Ticari Araçta Yangın Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bulvardaki bir inşaatta elektrik işi yapan A.T.'ye ait ve plakası 09 ABY 880 olan araçta alevler yükseldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpüyle aracın yarı açık camından ilk müdahaleyi yaparak alevlerin tüm aracı sarmasının önüne geçti.

Müdahale ve İtfaiye Çalışması

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri haberdar edildi ve bölgeye polis ile itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta gerekli kontrolleri yaparak yangının tamamen söndürülmesini sağladı.

Yangında aracın zarar gördüğü, maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN TİCARİ ARACA İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPARKEN, ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.