Efeler'de Şap Hastalığı Bilgilendirmesi: Üreticilere Korunma ve Mücadele

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Efeler Karahayıt Mahallesi'nde üreticilere şap hastalığı, korunma ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:24
Efeler Karahayıt Mahallesi'nde üreticilere eğitim verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan sağlığını korumak ve üreticileri bilgilendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler Karahayıt Mahallesi'nde şap hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda üreticilere şap hastalığı ile mücadele ve hastalıktan korunma yöntemleri ile Aydın genelinde yürütülen çalışmalar, konu uzmanı veteriner hekimler tarafından ayrıntılı şekilde sunuldu.

Sunumların ardından üreticilerin soruları yanıtlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve uygulanabilecek önlemler hakkında yönlendirmede bulunuldu.

Toplantıya İl Müdürü Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Dr. H. Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Ahmet Gezman ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen katılım sağladı.

