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Ege Denizi Depreminin Dört Yılı: İzmir İçin Yapı Stoku Uyarısı

İzmir, 2020'deki Ege Denizi depreminin ardından yapı stokunu gözden geçiriyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:50
Ege Denizi Depreminin Dört Yılı: İzmir İçin Yapı Stoku Uyarısı

Ege Denizi Merkezli Depremin İzmir Üzerindeki Etkisi

İzmir'in 2020 yılında yaşadığı Ege Denizi merkezli depremin üzerinden dört yıl geçti. Yaşanan bu felaket, kente 117 can kaybı ve 9 binden fazla hasar görmüş yapı bıraktı.

Uzmanların Yapı Stoku Uyarısı

Dokuz Eylüll Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptıkları saha çalışmalarına göre, İzmir'deki yapıların, 7 büyüklüğündeki bir depremde yaklaşık yüzde 60'ının problemli olabileceğini ifade etti. Prof. Sözbilir, mevcut yapıların büyük bir bölümünün 1999 Gölcük Depremi'nden önce inşa edildiğini ve bu yapıların depreme karşı daha az dayanıklı olduğunu vurguladı.

Dönüşüm Süreci Gerekli

Prof. Sözbilir, İzmir’in depreme hazırlıklı olmadığını ifade ederek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti. "Deprem sırasında hasar görebilecek binaları öncelikli dönüştürmek gerekiyor" diyen Sözbilir, dönüşüm sürecinin doğal afet eksenli olması gerektiğinin altını çizdi.

İstatistikler ve Çalışmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 906 bin yapıdan yüzde 88'inin 1999 öncesi inşa edildiği ve yapı denetim hizmeti almadığı belirtildi. Belediyenin İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yaptığı protokol çerçevesinde Bornova ve Bayraklı'da 100 bin bina için envanter çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, Egeşehir Laboratuvarı'nda 30 bin deney yapıldığı bilgisi verildi.

Depremlere Hazırlık Önemi

Sonuç olarak, İzmir'in daha güçlü bir yapı stoku oluşturması ve depremlere karşı hazırlıklara yönelik adımlar atması gerektiği vurgulanıyor. Prof. Dr. Sözbilir, "Bugünkü bilimsel çalışmalar, bölgede en yüksek büyüklüğün 7.2 olduğuna işaret ediyor" diyerek, İzmir’in bu büyüklükteki depremlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel...

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2020'deki İzmir'de 117 kişinin ölümüne neden olan Ege Denizi merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde AA muhabirine kentin depremselliğini anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel...

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2020'deki İzmir'de 117 kişinin ölümüne neden olan Ege Denizi merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde AA muhabirine kentin depremselliğini anlattı.

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