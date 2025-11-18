Eğirdir Gölü'nde Kerevit Av Yasağı Başladı (15 Kasım 2025–15 Haziran 2026)

Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı 15 Kasım 2025'ten 15 Haziran 2026'ya kadar 6/1 Tebliğ kapsamında yasaklandı; denetimler ve kaçak avla mücadele artırıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:52
Eğirdir Gölü'nde Kerevit Av Yasağı Başladı (15 Kasım 2025–15 Haziran 2026)

Eğirdir Gölü'nde Kerevit Av Yasağı Başladı

Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı 15 Kasım 2025 itibarıyla yasaklandı. Yasak, 15 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek ve bu süre boyunca gölde avlanma, nakil ve satış tamamen durdurulacak.

Yasağın uygulanması, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 6/1 Numaralı Tebliğ çerçevesinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kerevitlerin avlanması, nakledilmesi, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yasak kapsamına alındı.

Denetimler ve sezon verileri

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 av sezonu boyunca gölde yoğun denetimler gerçekleştirdi. İçsularda 146, karaya çıkış noktalarında 196 olmak üzere toplam 342 denetim yapıldığı ve bu sezon Eğirdir Gölü’nden 327 ton kerevit avlandığı açıklandı.

Av yasağının başlamasıyla kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Denetimler, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ile koordineli yürütülüyor ve özellikle Köprü, Soğula ve Sarıkamış Karaot bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Yetkililer, yasak döneminde kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Vatandaşa uyarı

Stokların korunması için yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlara 'Göle kerevit sepeti bırakmayın' uyarısında bulundu. Sürdürülebilir su ürünleri yönetimi için av yasaklarına uyulmasının ekosistem ve gelecek sezonlar açısından kritik olduğu belirtildi.

EĞİRDİR GÖLÜ’NDE KEREVİT AVCILIĞI 15 KASIM 2025 İTİBARIYLA YASAKLANDI. YASAK 15 HAZİRAN 2026’YA...

EĞİRDİR GÖLÜ’NDE KEREVİT AVCILIĞI 15 KASIM 2025 İTİBARIYLA YASAKLANDI. YASAK 15 HAZİRAN 2026’YA KADAR DEVAM EDECEK VE BU SÜRE BOYUNCA GÖLDE AVLANMA, NAKİL VE SATIŞ TAMAMEN DURDURULACAK.

EĞİRDİR GÖLÜ’NDE KEREVİT AVCILIĞI 15 KASIM 2025 İTİBARIYLA YASAKLANDI. YASAK 15 HAZİRAN 2026’YA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
2
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
3
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da 27-30 Kasım 2025
6
Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor
7
Büyükkılıç, Kayseri’nin İlk Kadın İlçe Başkanı Fazilet Kahraman’ı Ağırladı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları