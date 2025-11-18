Eğirdir Gölü'nde Kerevit Av Yasağı Başladı (15 Kasım 2025–15 Haziran 2026)

Eğirdir Gölü'nde Kerevit Av Yasağı Başladı

Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı 15 Kasım 2025 itibarıyla yasaklandı. Yasak, 15 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek ve bu süre boyunca gölde avlanma, nakil ve satış tamamen durdurulacak.

Yasağın uygulanması, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 6/1 Numaralı Tebliğ çerçevesinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kerevitlerin avlanması, nakledilmesi, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yasak kapsamına alındı.

Denetimler ve sezon verileri

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 av sezonu boyunca gölde yoğun denetimler gerçekleştirdi. İçsularda 146, karaya çıkış noktalarında 196 olmak üzere toplam 342 denetim yapıldığı ve bu sezon Eğirdir Gölü’nden 327 ton kerevit avlandığı açıklandı.

Av yasağının başlamasıyla kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Denetimler, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ile koordineli yürütülüyor ve özellikle Köprü, Soğula ve Sarıkamış Karaot bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Yetkililer, yasak döneminde kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Vatandaşa uyarı

Stokların korunması için yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlara 'Göle kerevit sepeti bırakmayın' uyarısında bulundu. Sürdürülebilir su ürünleri yönetimi için av yasaklarına uyulmasının ekosistem ve gelecek sezonlar açısından kritik olduğu belirtildi.

