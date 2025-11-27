Ejegül Ovezova Cinayetinde Eski Polis Cemil Koç Hakim Karşısında

Ejegül Ovezova cinayetinde sanık hakim karşısında
Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Türkmenistanlı Ejegül Ovezova’yı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan eski polis memuru Cemil Koç, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma ve tutukluluk kararı
24 Temmuz 2023 tarihinde, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde, Ovezova’nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sanık Cemil Koç, İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldüğü olaydan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığının talebi doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Soruşturma ve iddianame
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianame Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme heyeti, celse arasında sanığın avukatının davadan çekildiğini bildirerek, gelecek celse avukatıyla savunmasının alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
DİYARBAKIR’DA BİRLİKTE YAŞADIĞI TÜRKMENİSTANLU EJAGÜL OVEZOVA’YI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN ESKİ POLİS MEMURU CEMİL KOÇ, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.