Ejegül Ovezova Cinayetinde Eski Polis Cemil Koç Hakim Karşısında

Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’yı öldürmekle suçlanan eski polis Cemil Koç’un ilk duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:47
Ejegül Ovezova Cinayetinde Eski Polis Cemil Koç Hakim Karşısında

Ejegül Ovezova cinayetinde sanık hakim karşısında

Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Türkmenistanlı Ejegül Ovezova’yı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan eski polis memuru Cemil Koç, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma ve tutukluluk kararı

24 Temmuz 2023 tarihinde, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde, Ovezova’nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık Cemil Koç, İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldüğü olaydan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığının talebi doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Soruşturma ve iddianame

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianame Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme heyeti, celse arasında sanığın avukatının davadan çekildiğini bildirerek, gelecek celse avukatıyla savunmasının alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DİYARBAKIR’DA BİRLİKTE YAŞADIĞI TÜRKMENİSTANLU EJAGÜL OVEZOVA’YI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA...

DİYARBAKIR’DA BİRLİKTE YAŞADIĞI TÜRKMENİSTANLU EJAGÜL OVEZOVA’YI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN ESKİ POLİS MEMURU CEMİL KOÇ, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA, 24 TEMMUZ 2023'TE MERKEZ BAĞLAR İLÇESİ BAĞCILAR...

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
3
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
4
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
5
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
6
Neslinur Topal otopsisinde ilk inceleme: Görünür bulgu yok
7
Yıldırım Belediyesi Mollaarap’ı Bursa’nın Yeni Çekim Merkezi Yapıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?