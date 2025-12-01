Eker Sipariş Elemanları Günü'nü 26 Kasım 2025'te Kutladı

Eker Süt Ürünleri tarafından 26 Kasım 2025 Çarşamba günü düzenlenen Eker Sipariş Elemanları Günü etkinliğinde, sipariş elemanlarının markanın başarısındaki kritik rolü vurgulandı.

Yöneticiler sahada, ekip ruhu öne çıktı

Etkinlik kapsamında Türkiye genelindeki perakende kanallarında görev yapan sipariş elemanları ile bir araya gelindi. Şirketin farklı birimlerinden yöneticiler ve çalışanlar da sahaya çıkarak bu özel güne ortak oldu.

Bu yılki kutlamalarda markanın yıllardır sürdürdüğü dayanışma kültürü ve ekip ruhu ön plana çıktı. Üst yönetim dahil birçok ekip üyesi, sipariş elemanlarıyla birlikte satış noktalarını ziyaret ederek günlük çalışmalara eşlik etti ve sahadaki operasyonlara doğrudan destek verdi.

Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker'in mesajı

Nevra Eker, etkinlik vesilesiyle şu ifadeleri paylaştı: "Eker’deki her başarının ardında bir ekip ruhu var. Sipariş elemanlarımızın emeği, bu ruhun sahadaki en güçlü ifadesi. Onların azmi ve emeği, markamızın büyümesine eşsiz bir katkı sağlıyor. Tüm ekibimiz adına, verdikleri emek ve kattıkları değer için sipariş elemanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Sipariş elemanları da kendilerine gösterilen destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Eker ekibine teşekkür etti ve birlikte atılan her adımın markayı daha da güçlendirdiğini vurguladı.

EKER, SEVİLEN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİYE EN TAZE VE EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMASINI SAĞLAYAN SİPARİŞ ELEMANLARINI ONURLANDIRMAK AMACIYLA BU YIL DA "EKER SİPARİŞ ELEMANLARI GÜNÜ"NÜ KUTLADI