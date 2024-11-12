Ekvador Cezaevinde Çete Çatışması: 15 Mahkum Öldü, 14 Yaralı

Ekvador'da cezaevinde gerçekleşen çete üyeleri arasındaki çatışmada 15 mahkum yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Olay, Guayaquil kentindeki Penitenciaria del Litoral hapishanesinde meydana geldi.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre, hapishanede iki çete arasında çıkan kavga sonucu bir çok mahkumun durumu ağırlaşıyor. Yangın ve yaraların sayısının artmasının ardından, kamuoyunda büyük bir endişe oluştu.

Cezaevlerinden sorumlu SNAI devlet dairesinin yaptığı açıklamada, polis ve askerlerin olayı kontrol altına almak için geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi. Ülkenin en büyük hapishanesi olarak bilinen bu cezaevi, yaklaşık 12 bin mahkum barındırmasının yanı sıra, Ekvador’daki çete çatışmalarının da ana merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu yılın başında, Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerin yarattığı şiddet olayları nedeniyle hapishanelerde güvenliğin askerler tarafından sağlanmasını istemişti. Bu tür önlemler, mahkum güvenliğini artırma amaçlı atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.