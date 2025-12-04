El-Aziz-Der'den Elazığ ve Malatyalı Milli Sporculara Moral Gecesi

El-Aziz-Der, Kocaeli Darıca'daki Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası öncesi Elazığ ve Malatya’dan gelen milli sporcular için moral gecesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:14
Kürsübaşı programında kültürel etkinlikler ve moral desteği

El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (El-Aziz-Der), Elazığ ve Malatya’dan gelen milli sporcular için moral amaçlı bir program düzenledi. Etkinlik, Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası öncesinde, Kocaeli Darıca’daki müsabakalara hazırlanan sporculara destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte Dernek Başkanı Onur Şahin ile Boks Milli Takım Antrenörü Cemil Döndü de yer aldı ve olimpiyat adaylarına başarı dileklerinde bulundu.

Onur Şahin program hakkında şunları söyledi: "Elazığ’ımızın ve Malatya’mızın ülkemizi en iyi şekilde temsil eden güzide sporcuları derneğimize hoş gelmişler, şeref vermişler. Derneğimiz 4. yılında. Kültür, eğitim ve yardımlaşma anlamında programlar düzenleyen bir derneğiz. Buradaki hocalarımız ve arkadaşlarımız konservatuvar bölümünü bitirmiş veya bu bölümde okuyanlardır. Bugün hem Malatya’dan gelen misafirlerimize hem de Elazığ’daki değerli hocalarımıza ve misafirlerimize gideceğiniz şampiyona öncesinde moral, motivasyon anlamında kürsübaşı programı düzenliyoruz"

Cemil Döndü ise sporcuların olimpiyata hazırlandığını belirterek, "Malatya’dan gelen misafirlerimiz ve Elazığ’dan benim sporcularım ile buraya geldik. Burada üç tane olimpik sporcumuz ve adayları var. Nasip olursa 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na aday sporcularımız da buradalar. Onur Şahin değerli bir arkadaşımızdır, Elazığ’daki güzel çalışmalarını da izliyoruz. El-Aziz-Der de hem yardımlaşma konusunda hem de Elazığ’ın kültürünü yaşatma konusunda çok başarılıdır" ifadelerini kullandı.

