Elazığ'da 6. Kitap Fuarı Sona Erdi: 130 Yayınevi, 101 Yazar

Elazığ'da 6. Kitap Fuarı Sona Erdi

9 günlük etkinlik 30 Kasım Pazar günü kapandı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören 6. Kitap Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Kasım'da kapılarını açmış, 30 Kasım Pazar günü sona ermiştir.

Fuar, 56 stantta yer alan 130 yayınevinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 101 yazar ve şair, imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluştu. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu; kitap dostları hem çok sayıda kitap alma fırsatı buldu hem de beğendikleri yazarlarla bir araya geldi.

Ziyaretçi yoğunluğu ve oluşan atmosfer fuarın şehirdeki kültürel etkisini öne çıkardı. Etkinlik alanı, farklı yaş gruplarından katılımcılarla dolup taşarken, özellikle çocuklar ve gençlerin gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Başkan Şerifoğulları fuarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elazığ Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere, fuarcılığa, sanata ve eğitime yönelik çalışmalarımızı hep ön planda tuttuk. Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki Elazığ’ımız fuarcılık alanında markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şehirdir. Her yıl büyüyen, gelişen ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimizi ağırlayan kitap fuarımız, bunun en güzel göstergesidir. Bu güzel atmosferi şehrimizde yaşatıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Başkan Şerifoğulları sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi şehrimizde adeta bir kültür şöleni havası estirdi. 9 gün boyunca hemşehrilerimiz 7’den 70’e fuar alanını bir an olsun boş bırakmadı. Binlerce kitap binlerce kitap dostuyla buluştu. Özellikle umudumuz, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin kitap fuarına gösterdiği ilgi göğsümüzü kabarttı. Birbirinden kıymetli yazar ve şairlerimiz imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluştu. Kısaca 9 gün boyunca Elazığ’ın kalbi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’mizde attı."

