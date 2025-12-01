Elazığ'da 6. Kitap Fuarı Sona Erdi: 130 Yayınevi, 101 Yazar

22-30 Kasım'da düzenlenen 6. Kitap Fuarı, 56 stantta 130 yayınevi ve 101 yazarla sona erdi; Başkan Şerifoğulları fuarın kültürel önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:37
Elazığ'da 6. Kitap Fuarı Sona Erdi: 130 Yayınevi, 101 Yazar

Elazığ'da 6. Kitap Fuarı Sona Erdi

9 günlük etkinlik 30 Kasım Pazar günü kapandı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören 6. Kitap Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Kasım'da kapılarını açmış, 30 Kasım Pazar günü sona ermiştir.

Fuar, 56 stantta yer alan 130 yayınevinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 101 yazar ve şair, imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluştu. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu; kitap dostları hem çok sayıda kitap alma fırsatı buldu hem de beğendikleri yazarlarla bir araya geldi.

Ziyaretçi yoğunluğu ve oluşan atmosfer fuarın şehirdeki kültürel etkisini öne çıkardı. Etkinlik alanı, farklı yaş gruplarından katılımcılarla dolup taşarken, özellikle çocuklar ve gençlerin gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Başkan Şerifoğulları fuarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elazığ Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere, fuarcılığa, sanata ve eğitime yönelik çalışmalarımızı hep ön planda tuttuk. Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki Elazığ’ımız fuarcılık alanında markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şehirdir. Her yıl büyüyen, gelişen ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimizi ağırlayan kitap fuarımız, bunun en güzel göstergesidir. Bu güzel atmosferi şehrimizde yaşatıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Başkan Şerifoğulları sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi şehrimizde adeta bir kültür şöleni havası estirdi. 9 gün boyunca hemşehrilerimiz 7’den 70’e fuar alanını bir an olsun boş bırakmadı. Binlerce kitap binlerce kitap dostuyla buluştu. Özellikle umudumuz, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin kitap fuarına gösterdiği ilgi göğsümüzü kabarttı. Birbirinden kıymetli yazar ve şairlerimiz imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluştu. Kısaca 9 gün boyunca Elazığ’ın kalbi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’mizde attı."

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖREN 6. KİTAP FUARI...

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖREN 6. KİTAP FUARI SONA ERDİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖREN 6. KİTAP FUARI...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı