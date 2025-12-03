Elazığ'da 95 Şüpheli Yakalandı, 42 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içindeki çalışmaları sonucu toplam 95 aranan şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat

Ayrıca yine son bir ay içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 42 şahsın yakalandığı; ele geçirilenler arasında 33 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 207 adet fişek, 9 adet tüfek ve 28 adet kartuş olmak üzere toplam 42 adet ruhsatsız ateşli silah ve 235 adet fişek bulundu.

