Elazığ'da 'Bir Bot Bir Mont' kampanyası 150 yetim çocuğu giydirdi

Elazığ Yetimler Vakfı'nın yürüttüğü Bir Bot Bir Mont kampanyası kapsamında 150 yetim çocuk, kışlık kıyafet desteğiyle bir mağazada giydirildi.

Kampanyanın kapsamı

Yardımlar çerçevesinde çocuklara bot ve montun yanı sıra atkı, bere, pantolon ve kazak ihtiyaçları için alışveriş çeki de dağıtıldı.

Vakfın açıklaması

Yavuz Öner şöyle konuştu: Vakıf olarak kış aylarının çetin şartları başlamadan önce ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik. Bu çerçevede anlamlı bir yardım organizasyonuna imza attık. Gerçekleştirdiğimiz Bir Bot, Bir Mont kampanyası çerçevesinde 150 çocuğumuza kışlık kıyafet yardımında bulunduk. Vakfımızın özenle belirlediği ihtiyaç listesine uygun olarak hazırlanan alışveriş kartlarını verdik. Her bir yetim evladımızın geleceğe umutla bakması, sıcak bir yuvada güvende hissetmesi en temel gayemizdir dedi.

ELAZIĞ’DA ‘BİR BOT BİR MONT’ KAMPANYASI KAPSAMINDA 150 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK GİYİM YARDIMI YAPILDI