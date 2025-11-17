Elazığ'da Dünya Prematüre Günü: Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Etkinlik

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü minik hastalar ve aileleriyle düzenlenen etkinlikle kutladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:41
17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, hastanede daha önce tedavi görmüş ve halen tedavi görmekte olan miniklerin anne ve babaları davet edildi. Hastane çalışanları ve bebeklerin aileleri ile birlikte kutlama yapıldı.

"Minik kahramanlarımızın, anne karnındaki kadar güvenli bir ortama, kalpleri onlar için atan anne-baba desteğine, ihtiyaçları olan özel bakımı severek sunan deneyimli bir ekibe ihtiyacı vardır. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları doktoru, hemşiresi ve yardımcı sağlık personeli, anne-babalarla el ele, kendilerini prematüre bebeklere adamıştır. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak amacımız bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve ailelere, topluma sağlıklı bireyler kazandırmaktır" denildi.

