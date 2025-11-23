Elazığ'da Ekmekten Odun Parçaları Çıktı

Çatalçeşme Mahallesi'nde fırın ürünü şaşkınlık yarattı

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş, fırından aldığı ekmeği evde bölerken odun parçaları ile karşılaştı. Olay, vatandaşın büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Vatandaş, ekmeği aldıktan sonra evine döndü ve yemek esnasında ekmeği böldüğünde içinden çıkan sert parçaları fark etti. Durumu belgelemek isteyen kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Olayla ilgili mevcut bilgiler, vatandaşın bulguları fotoğraflayarak kayda geçirdiği yönünde olup, konu hakkında başka ayrıntı paylaşılmadı.

ELAZIĞ’DA BİR VATANDAŞ, ALDIĞI EKMEĞİN İÇİNDEN ODUN ÇIKINCA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI