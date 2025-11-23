Elazığ'da Ekmekten Odun Parçaları Çıktı

Elazığ Çatalçeşme Mahallesi'nde bir vatandaşın evinde böldüğü ekmekten çıkan odun parçaları şaşkınlık yarattı; olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:43
Çatalçeşme Mahallesi'nde fırın ürünü şaşkınlık yarattı

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş, fırından aldığı ekmeği evde bölerken odun parçaları ile karşılaştı. Olay, vatandaşın büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Vatandaş, ekmeği aldıktan sonra evine döndü ve yemek esnasında ekmeği böldüğünde içinden çıkan sert parçaları fark etti. Durumu belgelemek isteyen kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Olayla ilgili mevcut bilgiler, vatandaşın bulguları fotoğraflayarak kayda geçirdiği yönünde olup, konu hakkında başka ayrıntı paylaşılmadı.

