Elazığ'da Güneyçevre'de Kavşak Kazası: 2'si Ağır, 4 Yaralı

Elazığ Güneyçevre yolunda iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:44
Kaza ve müdahale

Elazığ'da Güneyçevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tedavi ve soruşturma

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

