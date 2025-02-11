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Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024 Operasyon Sayısında Önemli Artış

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2024'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verdi. Huzur toplantısında narkotik ve trafik denetimleri de vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:13
Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024 Operasyon Sayısında Önemli Artış

Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda kentte yürütülen güvenlik çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Hatipoğlu, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı, 2024 yılında 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere toplam 749 operasyon gerçekleştirilmiş ve 14 tutuklama yapılmıştır dedi.

Güvenlik Operasyonları ve İstatistikler

Hatipoğlu, diğer terör örgütlerine yönelik de sıkı bir mücadele sürdürüldüğünü ve bu kapsamda 89 operasyon gerçekleştiğini, 11 kişinin tutuklandığını belirtti. Suç istatistiklerine de değinen Hatipoğlu, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzurunu bozma ve cinsel istismar gibi suçlarda önemli azalmalar yaşandığını ifade etti.

Kolluk Güçlerinin Çalışmaları

Elazığ'da 7 gün 24 saat çalışan 7 bin 347 kişilik kolluk personeli ile huzur ve güvenliğin sağlandığını vurgulayan Hatipoğlu, hırsızlık, gasp ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da önemli bir düşüş yaşandığını söyledi. Bu bağlamda, 892 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 1114 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında 274 operasyonun gerçekleştirildiğini, 220 kişinin tutuklandığını ve 461 kilogram uyuşturucu madde, 61 bin 383 uyuşturucu nitelikte hap ile 3 bin 618 kök kenevirin ele geçirildiğini aktardı.

Trafik Denetimleri

Trafik denetimlerinde ise 2024 yılında 823 bin 925 araç denetlendi. Bu denetimlerde %6'lık bir artış sağlanarak 190 bin 105 araca işlem yapıldı. Okul servislerine yönelik denetimlerde de 5 bin 980 okul servisi üzerinden işlem yapıldı.

Düzensiz Göç ile Mücadele

Hatipoğlu, düzensiz göçle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini ve yapılan 53 operasyon sonucunda 15 kişinin tutuklandığını, 22 araca el konulduğunu kaydetti. Mobil göç aracıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 7 bin 650 kişinin kimlik denetimi yapıldığını, 778 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine iletildiğini açıkladı.

Vali Hatipoğlu, İçişleri Bakanı'nın önderliğinde il ve ülke için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve...

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve...

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

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