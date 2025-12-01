Elazığ’da Kadınlar Altın Günü Yerine 'Bir Derin Dünya Kitap Kulübünü' Seçti

Farklı mesleklerden kadınlar kitap etrafında buluşuyor

Elazığ’da farklı meslek gruplarından bir araya gelen kadınlar, altın günü yerine her ay seçtikleri bir kitabı okuyarak sosyal farkındalık ve dayanışma oluşturuyor. Kulüp, başlangıçta 4 kişiyle yola çıktı; sosyal medya aracılığıyla duyulmasının ardından katılım 100 kişiye ulaştı.

Kulübün kurucusu Rümeyza Gök, daha önce kitap kulüplerinde bulunduğunu ve ardından kendi kulübünü kurmaya karar verdiğini anlatıyor. Yakın arkadaşlarının desteğiyle "Bir Derin Dünya Kitap Kulübünü" oluşturduklarını belirten Gök, her ay seçilen kitabın moderatör eşliğinde tartışıldığını ifade ediyor. Okuyucuların tamamının kadın olduğu kulüpte, birbirlerini tanımayan kadınlar kitap etrafında bir araya gelerek hem farkındalık yaratıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

Rümeyza Gök şu ifadeleri kullandı:

"Dönemler içerisinde kitap kulüplerinde bulundum. Bir gün evde otururken kendi kendime neden kitap kulübü kurmadığımızı düşündüm. Daha sonra fikrimi yakın arkadaşlarıma söyledim. Onlardan da çok güzel geri dönüşler alınca dört bir koldan kitapseverlere ulaşmaya başladık. Bizim kitap kulübümüz tek bir moderatör eşliğinde değil, herkesin katılımcı, sunum ve kitap önerisi yaptığı bir kulüp. Farklı mesleklerden hiç tanımadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Aynı kitabın etrafında bir kahve yudumlarken kitabımızın sayfalarını çeviriyoruz. Biliyoruz ki kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Biz bunun yanında aynı zamanda yeni insanlarla tanışıyoruz. Bir kitabın etrafında toparlanarak yeni bakış açılarını duyuyoruz. Arkadaşlar hazırlanırken kitap sayfasında kendilerinden yeni bir bakış açışı buluyorlar. Kimisi okuduğu kitabın sunumunu yaparken heyecanını yeniyor. Bu şekilde yeni dostluklar da kuruyoruz. Kısaca hayatlarımıza dokunarak amaçlarımıza ulaşmış oluyoruz"

Kulüp üyelerinden Gülşen Aydemir de projenin kadınlar arasında özel bir bağ yarattığını vurguladı:

"Rüveyza arkadaşım kitap kulübü kurmayı söyledi. Yol arkadaşlarımızın kadın olmasından dolayı da ayrıca mutluyum. Çünkü kadınlar, kalbiyle düşünür aklıyla hisseder. Bu da bizim toplantılarımızı daha derin ve samimi kılıyor. Biz bu kulüple birbirimize daha iyi geldiğimizi fark ettik"

Katılımcılardan Gülşen Atik ise grubun giderek büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Bugün burada 83 kişilik bir aile olarak bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Gülşen Atik, 'Arkadaşım bir araya gelelim ve okuyalım dedi. Aslında istediği sayfaların arasında yalnız kalmamamızdı. Biz sadece mürekkebi konuşan insanlar değiliz. Biz her satırda kendini yeniden keşfeden, her oturumda kendini yeniden bulan insanlarız. Kitap okuma grubumuz bir okuma grubundan çok daha fazlası. Çünkü her kitap kapağının altında büyük mutluluklar gizlidir' cümlelerini kullandı."

Bir diğer üye Kader Kömürhan ise kulübün işleyişini özetledi:

"Her ay üyelerimizden birisi bir kitap seçiyor. O kitabı 1 ay boyunca okuduktan sonra yaptığımız oturumlarda arkadaşlarımızla birlikte kitap üzerine düşüncelerimizi, duygularımızı ve kitap hakkında konuşuyoruz. Sosyal farkındalığında ilerisine geçti. Kadınlar olarak burada çok güzel şeyler paylaşıyoruz"

Elazığ’daki bu oluşum, geleneksel buluşma alışkanlıklarını değiştirip kültürel ve sosyal paylaşıma odaklanan yeni bir model sunuyor; kadınların kitap aracılığıyla dayanışma ve yeni dostluklar geliştirdiği bir ortam yaratıyor.

