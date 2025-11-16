Elazığ'da kamyonet 50 metrelik şarampole uçtu: Yaralanma yok

Palu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGH 933 plakalı kamyonet, kaygan yolda 50 metrelik şarampole uçtu; kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:00
Kaza, Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği H.U. idaresindeki 23 AGH 933 plakalı kamyonet, kaygan yolda kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampolden aşağı uçtu.

Kazadan şans eseri yaralanan olmadı. Aracın takla atmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

İnceleme yapıldı

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

