Elazığ'da Kırmızı Işık İhlali: Minibüs ile Cip Çarpıştı — 2 Yaralı

Elazığ'da minibüs ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Güney Çevre Yolu'nda gerçekleşti

Kaza, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 51 ADF 744 plakalı cip ile kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenilen M.Z.I. idaresindeki 23 AFT 615 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN MİNİBÜS İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI