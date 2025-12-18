DOLAR
Elazığ'da Kırmızı Işık İhlali: Minibüs ile Cip Çarpıştı — 2 Yaralı

Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nda kırmızı ışık ihlali sonucu minibüs ile cip çarpıştı; 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:53
Kaza Güney Çevre Yolu'nda gerçekleşti

Kaza, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 51 ADF 744 plakalı cip ile kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenilen M.Z.I. idaresindeki 23 AFT 615 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

