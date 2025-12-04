Elazığ'da Kurt Saldırısı: Karakoçan'da 28 Koyun Telef Oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sürüden ayrılan 40 koyundan 28'i kurtlar tarafından telef oldu, 12'si kayıp.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:21
Sürüden ayrılan 40 koyundan 28'i telef, 12'si kayıp

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yemişli mezrasında meydana gelen olayda, sürü sahibi İsa Yıldız'a ait koyun sürüsünden ayrılan hayvanlar kurtların saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre sürüden ayrılan 40 koyunun bulunduğu alanda yapılan incelemede, 28 koyunun kurtlar tarafından telef edildiği tespit edildi.

Gördüğü manzara karşısında şoke olan İsa Yıldız, geriye kalan 12 koyunun kayıp olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Kayıp koyuların bulunması için çalışma başlatılması talep edildi.

