Elazığ'da Kurt Saldırısı: Karakoçan'da 28 Koyun Telef Oldu

Sürüden ayrılan 40 koyundan 28'i telef, 12'si kayıp

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yemişli mezrasında meydana gelen olayda, sürü sahibi İsa Yıldız'a ait koyun sürüsünden ayrılan hayvanlar kurtların saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre sürüden ayrılan 40 koyunun bulunduğu alanda yapılan incelemede, 28 koyunun kurtlar tarafından telef edildiği tespit edildi.

Gördüğü manzara karşısında şoke olan İsa Yıldız, geriye kalan 12 koyunun kayıp olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Kayıp koyuların bulunması için çalışma başlatılması talep edildi.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE SÜRÜDEN AYRILAN KOYUNLARI KURT KAPTI. SÜRÜDEN AYRILAN 28 KOYUN KURTLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜRKEN KAYBOLAN 12 KOYUNDAN HERHANGİ BİR İZE RASTLANILMADI