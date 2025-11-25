Elazığ'da Markette Cam Kapıya Kafa Çarptı: Anlar Kamerada

Elazığ Rızaiye Mahallesi'ndeki marketten çıkan kişi cam kapıyı fark etmeyip kafasını çarptı; cam kırıldı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:38
Rızaiye Mahallesi'ndeki markette yaşandı

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesinde bulunan bir marketten çıkan bir kişi, cam kapıyı fark etmeyerek kafasını kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırıldı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişinin alışverişini tamamlayıp çıkış yaptığı ve kapıyı fark etmeden ilerleyerek camın kırıldığı an görülüyor.

