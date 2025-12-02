Elazığ'da Öğretmenlere Diyabet ve Glukagon Eğitimi

Okulda Diyabet Programı çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kent genelindeki öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim düzenlendi.

Eğitimin içeriği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Gürbüz tarafından verilen sunumda, diyabetin tanısı, tedavisi, beslenme ve hipoglisemi yönetimi gibi temel konular ayrıntılı biçimde ele alındı. Öğretmenlere günlük okul ortamında karşılaşılabilecek durumlara yönelik pratik bilgiler aktarıldı.

Uygulamalı gösterim

Program kapsamında diyabet eğitim hemşireleri tarafından Glukagon uygulaması uygulamalı olarak gösterildi; katılımcılar uygulama tekniklerini yerinde görme fırsatı buldu.

Katılım ve mekan

Eğitim, Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi ve çok sayıda öğretmen programda yer aldı.

