Elazığ'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Mikail Barut öldü

Elazığ'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Sanayi Kavşağında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Mikail Barut bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Barut'un ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada araca çarptığı görülüyor.

Kazayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mikail Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Barut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile ilgili çalışmalar sürüyor.

ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ