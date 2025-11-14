Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması Mevlana Camii'nde

Elazığ İl Müftülüğü'nün organize ettiği program yoğun katılımla gerçekleşti

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları kapsamında bu haftaki program Mevlana Camiinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada sabah namazı, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert tarafından kıldırıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve zikirlerle devam etti.

Tören, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert tarafından yapılan dua ile son buldu. Manevi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

