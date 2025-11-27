Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Çocuk Periton Diyalizi Ünitesi Hizmete Girdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Çocuk Periton Diyalizi Ünitesi Açıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, çocuk periton diyalizi ünitesini hizmete açtı. Hastane, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknoloji cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor.

Hastanenin kapasitesi ve hizmet anlayışı

Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Hizmetlerine yenilerini eklemeye devam eden hastane, bölgedeki çocuk hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek periton diyalizi ünitesini faaliyete geçirdi.

Uzmanlardan değerlendirme

Çocuk Nefroloji Uzmanımız Dr. Fatma Uzun, "Çocuklarda daha çok konjenital anomalilerden kaynaklı olan kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde tedavide nakil ve diyaliz seçenekleri vardır. Organ bağışının yetersizliği nedeniyle diyaliz programları daha çok uygulanmaktadır. Hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere 2 çeşit diyaliz modelimiz bulunmaktadır. Hemodiyalizde çocuklarda damar yolu girişimlerinin zor olması, fistül açılmasında ki zorluklar ve hastanın hastaneye bağımlılığı gibi nedenlerle periton diyalizi çocuklarda hayatı önem taşımaktadır. Hastanemizde 2 çocuk nefroloji uzmanı ve eğitimli 2 diyaliz teknikeri ve çocuk cerrahisi ekibinin desteği ile periton diyalizi hizmeti sunmaya başladık. Tüm ekibimizle birlikte ilimize ve bölgemize katkı sunacak bu hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz. Periton diyalizi ünitemizin ilimiz ve bölgemiz için hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Çocuk Nefroloji Uzmanımız Dr. Esra Genç ise, " Periton diyaliz merkezimizde çocuklarda renal replasman tedavisini sunarak kendi ilimizle birlikte bölge illerindeki hastalara da destek olabilmeyi amaçlıyoruz. Bu süreci güzel sonuçlar alarak sürdürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

