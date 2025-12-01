Elazığ Harput'ta Sürü Halinde Dağ Keçileri Harput Kalesi Eteklerinde

Elazığ Harput'ta sabah saatlerinde nesli koruma altındaki sürü halinde dağ keçileri, Harput Kalesi eteklerinde otlanırken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:09
Nesli koruma altındaki tür yerleşim alanına yaklaştı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesinde sabah saatlerinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Nesli koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan keçilerin Harput Kalesi'nin hemen altında otlandığı görüldü.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Liste verilerine göre tür "Yaklaşık Tehdit Altında (Near Threatened)" kategorisinde yer alıyor. Sürü halinde yerleşim alanına kadar indiği anlar kameralara yansıdı.

Bir süre bölge çevresinde dolaşan keçiler, daha sonra kalenin çevresinden uzaklaştı.

