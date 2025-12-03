Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi

Elazığ Hipodromu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğrenciler empati parkuru ve Atla Terapi Merkezi etkinlikleriyle engellilik deneyimlerini yaşadı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:21
Minik öğrenciler tekerlekli sandalye, görme ve işitme engeli parkurlarını deneyimledi

Elazığ Hipodromu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla özel hazırlanan parkurları deneyimledi.

Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik tarafından karşılanan öğrenciler, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün ardından ziyaretçiler empati parkurunu gezerek tekerlekli sandalye, görme ve işitme engeline yönelik uygulamaları bizzat yaşama imkânı buldu.

Yürüyüşe katılan özel gereksinimli öğrenciler ise Atla Terapi Merkezinde düzenlenen aktivitelerle keyifli ve öğretici bir gün geçirdi. Etkinlik, hem deneyimlemeye hem de toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye Jokey Kulübü olarak Atla Terapi Merkezi, empati parkuru ve diğer sosyal projelerimizle sadece bugün değil, ’Bir gün değil, her gün farkındalık’ diyoruz. Geçtiğimiz yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturduğumuz empati parkurunda öğrencilerimiz tekerlekli sandalye, görme ve işitme engeline yönelik parkurları deneyimleyerek yıl boyu farkındalık kazanıyor. Bugün rehberlik araştırma merkezinden ve anaokullarımızdan öğrencilerimizle birlikte özel bir program gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüzle farkındalığın adım adım büyümesini hedefliyoruz. Engelleri birlikte aşacağız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de projelerin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, "Türkiye Jokey Kulübü olarak yalnızca bugüne değil, her güne yayılan bir farkındalık anlayışıyla hareket ediyoruz. Empati parkuru projemizle öğrencilerin engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları deneyim ederek anlamalarını sağlıyoruz. Dünya Engelliler Günü’nde düzenlediğimiz yürüyüş ve terapi etkinlikleriyle hem farkındalık oluşturmayı hem de özel bireylerimizin unutulmaz bir gün geçirmesini amaçladık. Engelleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler verimli bir gün geçirdiklerini dile getirirken, programa İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

