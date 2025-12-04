Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Sağlık Bilgilendirmesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi ile saha eğitimleri düzenleyerek kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında vatandaşları bilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:50
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Sağlık Bilgilendirmesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Sağlık Bilgilendirmesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saha eğitimleriyle toplumun sağlık bilincini artırmaya yönelik adımlar atılıyor.

Saha Eğitimlerini Yürüten Birim

Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından gerçekleştirilen saha eğitimlerinde vatandaşlara farklı sağlık başlıklarında bilgilendirme yapıldı.

Ele Alınan Konular

Eğitimlerde özellikle kanser taramaları ve erken teşhis, bağımlılıkla mücadele, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil gibi temel sağlık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Devam Eden Çalışmalar

Yetkililer, bu bilgilendirme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

ELAZIĞ’DA VATANDAŞLARA SAĞLIK BİLGİLENDİRMESİ

ELAZIĞ’DA VATANDAŞLARA SAĞLIK BİLGİLENDİRMESİ

ELAZIĞ’DA VATANDAŞLARA SAĞLIK BİLGİLENDİRMESİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.
7
İzmit’te 'Kaçak Seçim Ofisi' Tartışması: Fatura Kime Kesilecek?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi