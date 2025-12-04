Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Sağlık Bilgilendirmesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saha eğitimleriyle toplumun sağlık bilincini artırmaya yönelik adımlar atılıyor.

Saha Eğitimlerini Yürüten Birim

Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından gerçekleştirilen saha eğitimlerinde vatandaşlara farklı sağlık başlıklarında bilgilendirme yapıldı.

Ele Alınan Konular

Eğitimlerde özellikle kanser taramaları ve erken teşhis, bağımlılıkla mücadele, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil gibi temel sağlık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Devam Eden Çalışmalar

Yetkililer, bu bilgilendirme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

