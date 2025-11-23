Elazığ'ın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye Düştü

Elazığ'ın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Sis
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Bölgedeki sürücüler görüşün azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Etki ve Ulaşım
Şehir merkezi ile çevre yollarda etkisini gösteren pus ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde görüşün ciddi oranda azalması nedeniyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.
Yetkililer ve yerel sürücüler, görüş mesafesinin zaman zaman kritik seviyelere indiğini belirtti. Sürücülere görüşün düşük olduğu bölgelerde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.
