Elazığ'ın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye Düştü

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş yer yer 5 metreye kadar düştü; sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.