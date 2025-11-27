Elazığ İtfaiyesi 11 Ayda 1.482 Yangına Müdahale Etti

Elazığ İtfaiye ekipleri 11 ayda 1.482 yangına müdahale edip 38.272 vatandaşa hizmet verdi; eğitim, kurtarma ve hayvan kurtarma operasyonları sürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:43
Genel Bilanço ve Müdahale Faaliyetleri

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı kasım ayına kadar kent içi ve farklı illerde yürüttükleri yoğun çalışmalarla dikkat çekti. Ekipler, 11 aylık dönemde toplam 1.482 yangına müdahale ederken, aynı dönemde 38.272 vatandaşa hizmet sağladı.

Eğitim, Kurtarma ve Diğer Operasyonlar

İtfaiye ekipleri yangın müdahalelerinin yanı sıra trafik kazaları ve çeşitli kurtarma operasyonları için toplam 4.100 kez sevk edildi. Eğitim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren ekipler, 30.000 kişiye eğitim vererek toplumun bilinç kazanmasına katkı sundu.

Çalışma detaylarında, kent genelinde meydana gelen 1.386 yangın ile mücavir alan dışındaki 96 yangının toplamı olan 1.482 yangına müdahale edildi. Ayrıca ekipler 156 kazaya hızla ulaşarak müdahale ederken, 736 kurtarma olayını çözüme kavuşturdu.

Su baskınlarına müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü, aynı zamanda 387 hayvan kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.

Belediyeden Açıklama

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü’nün kent genelinde hem müdahale hem de eğitim uygulamalarıyla hizmet kalitesini artırdığı vurgulandı. Açıklamada ekiplerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla yoğun faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

