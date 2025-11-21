Elazığ Valisi Hatipoğlu: 2025’te Arkeolojiye 20 Milyon TL Destek

Elazığ Valisi Hatipoğlu: 2025’te arkeolojik çalışmalara 20 milyon TL kaynak

Harput, Palu, Tadım ve Salkaya'daki kazılar turizme kazandırılacak

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya köyünde sürdürülen arkeolojik kazılar için 2025 yılı içinde 20 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Vali Hatipoğlu, çalışmaların kültürel mirası gün yüzüne çıkarmaya ve turizmi geliştirmeye yönelik kararlı adımlar olduğunu belirtti.

Vali Hatipoğlu, Harput Kalesindeki kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Hatipoğlu, kazılar sonucu ortaya çıkarılan ve "Fetih Mescidi" olarak adlandırılan yapının ihyası için hazırlanan projenin Anıtlar Kurulu tarafından onaylandığını, uygulama sürecine geçildiğini vurguladı.

Hatipoğlu, Harput Kalesi'nin Elazığ'ın en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek belediye ile birlikte alan yönetimi ve Harput mimarisine özgü koruma amaçlı imar planı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Kalenin aslına uygun şekilde ziyaretçilere açılması büyük önem taşıyor," dedi.

Vali Hatipoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Harput Kalesi’nde kazılar sonucunda ortaya çıkarılan ve ’Fetih Mescidi’ olarak isimlendirdiğimiz Kale Mescidi’ndeyiz. Burayla ilgili olarak Elazığ’da göreve başladıktan sonra talimatını verdiğimiz bir çalışma vardı: Mescidin ihya edilmesi ve aslına uygun şekilde yeniden hayata geçirilmesi. Bu kapsamda hazırladığımız proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı ve şu an itibarıyla uygulama sürecine geçmiş bulunmaktayız."

Hatipoğlu, kazılarda yeni tandırlar ile sanayi ve döküm faaliyetlerine ilişkin buluntuların ortaya çıktığını belirterek, "Burada turizme yönelik çalışmalar yaparak ziyaretçilerin çok daha memnun ayrılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gayretlerimiz devam edecek," dedi. Projenin ihalesinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiğini ve çalışmaların yüzde 5 seviyesinde ilerlediğini aktardı.

Son olarak Vali Hatipoğlu, "Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya köyünde devam eden arkeolojik çalışmalara işçi desteği ve diğer destekler dâhil olmak üzere 2025 yılı içinde yaklaşık 20 milyon liralık kaynak aktardık. Elazığ’ın turizm açısından ve tarihi mirasımızın gün yüzüne çıkarılması noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen kazıları daha da ileri noktalara taşıyacağız," ifadeleriyle çalışmalara verilen önemi vurguladı.

ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU, HARPUT KALESİ, PALU KALESİ, TADIM KALESİ VE SALKAYA KÖYÜ’NDE SÜRDÜRÜLEN ARKEOLOJİK KAZILAR İÇİN 2025 YILINDA TOPLAM 20 MİLYON TL KAYNAK AKTARDIKLARINI AÇIKLADI. VALİ HATİPOĞLU, KÜLTÜREL MİRASIN ORTAYA ÇIKARILMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ