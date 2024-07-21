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Elazığ Valisi Hatipoğu'ndan İl Özel İdaresinin kepçesini temizleyen vatandaşa teşekkür

Elazığ Valisi Numan Hatipoğu, İl Özel İdaresine ait kepçeyi temizleyen vatandaşa teşekkür etti.Merkeze bağlı Yalnız köyünde çalışma yapan İl Özeli...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:27
Elazığ Valisi Hatipoğu'ndan İl Özel İdaresinin kepçesini temizleyen vatandaşa teşekkür Elazığ Valisi Numan Hatipoğu, İl Özel İdaresine ait kepçeyi temizleyen vatandaşa teşekkür etti.

Merkeze bağlı Yalnız köyünde çalışma yapan İl Özeli İdaresi ekipleri, mesai bitiminde iş makinesini köyde yaşayan Hacı Ednan'ın evinin önüne park etti.

Kepçenin kirli olduğunu gören Ednan, fırça ve su ile kepçeyi temizledi.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan görüntüleri gören Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrime çok teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet edecek olmakla ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamam. Hacı Ednan beyi ilk fırsatta ziyaret edecek ve duyarlılığı için teşekkür edeceğim." paylaşımını yaptı.

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