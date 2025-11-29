Elazığlı Terzi Lokman Korucu, Bilardoda Türkiye İkincisi

Elazığ’da terzilik yapan Lokman Korucu (36), 2006 yılında bilardo ile tanıştı ve 2012’den bu yana profesyonel bilardo sporuyla ilgileniyor. Dükkanındaki kupalar ve madalyalar, müşterileri hem şaşırtıyor hem de başarısını gözler önüne seriyor.

Dükkanında başarıları sergiliyor

Türkiye ikinciliği ve birçok il birinciliği elde eden Korucu, şehrin gurur kaynaklarından biri oldu. Dükkanındaki kupa ve madalyalar, müşterilerin ilgisini çekiyor ve başarılarını somut şekilde ortaya koyuyor.

Korucu, bu başarılardan söz ederek, "Bilardoda kendimizi geliştirip, takımlarda Türkiye ikinciliği elde etme başarısı gösterdik. Elazığ’da dört il birinciliğimiz, üç il ikinciliğimiz var. Sayısız üçüncülük ve dördüncülüklerimiz de bulunuyor. Hem işimi severek yapıyorum hem bilardoyu severek oynuyorum. İkisini beraber götürüyoruz ve burada müşterilerimizi de memnun ediyoruz. Bilardoyu oynarken aynı zamanda kendi mağazamızda tanıtımını da yapıyoruz. İnsanlar bunu ilginç buluyor. Müşteriler önce terzilikten şaşırıyor, düzeni ve tertibi görünce, ‘ Burası nasıl bir terzi dükkanı’ diyorlar. Akabinde kazandığımız kupaları, madalyaları ve plaketleri görünce ayrı bir şaşkınlık yaşıyorlar. İnsanların aklına o an bilardo geliyor ve kelimeleri ağızlarında yaydıkça bilardoyu da tanıtmış oluyoruz. Bu da branşımıza teşvik anlamında güzel bir yol oluşturuyor".

Antrenman ve tesis

Gündüz dikiş makinelerinin başında çalışan Korucu, akşamları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kazandırdığı modern bilardo salonunda antrenman yapıyor. "Akşamları dükkanı kapattıktan sonra her gün antrenman yapıyorum. Yaklaşık 2 saat bilardo çalışmalarına zaman ayırıyoruz. Çok güzel bir antrenman salonumuz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Elazığ’da kazandırdığı bu tesiste hem çocuklar hem gençler hem de bizim gibi profesyonel oyuncular bir arada antrenman yapabiliyor" dedi.

Zafer Dağdelen ise, "Buraya devamlı gelirim. Lokman iyi bir arkadaştır, muhabbeti hoştur ve aynı zamanda bilardoda çok başarılı bir temsilcilik yürütmüştür. Kupalar var, bilardo kupaları. Meraklı gözler bunları inceleyince bakıyor; bu durum olayı daha ilginç hâle getiriyor" diye konuştu.

ELAZIĞ’DA TERZİLİK YAPAN LOKMAN KORUCU, BİLARDODA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ VE BİRÇOK İL BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ. DÜKKANDAKİ KUPALAR MÜŞTERİLERİ HEM ŞAŞIRTIYOR HEM DE BAŞARISINI GÖSTERİYOR