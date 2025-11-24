Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

1 Ocak 2026'da yıllık 4.000 kW'ı aşan abonelerin devlet sübvansiyonu kaldırılacak; 286 TL'lik fatura 653 TL'ye çıkabilir.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:52
Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Elektrik faturalarında yeni dönem resmen netleşti. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yıllık 4.000 Kilowatt (kW) sınırını aşan konut aboneleri, devletin sağladığı sübvansiyondan yararlanamayacak.

Kimleri Etkileyecek?

Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren düzenleme, sınırı aşan kullanıcıların elektrik tüketimini indirimsiz ve piyasa maliyetleri üzerinden ödeyeceğini öngörüyor. Düzenlemeye göre, mevcut durumda 286 TL ödeyen bir abone, desteğin kaldırılmasıyla aynı kullanım için 653 TL ödemek zorunda kalacak.

Yeni uygulama medya ve tüketici çevrelerinde "Gizli Zam" olarak nitelendiriliyor; faturaya yansıyan artışlar ise yaklaşık %130 ile %160 bandında olabileceği belirtiliyor.

Mahmut Şahin'den Uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin düzenlemeye ilişkin uyarılarını paylaştı. Şahin'in ifadeleri şöyle:

''Mevcut sistemde faturaların alt kısmında, devletin ne kadarını sübvanse ettiği açıkça belirtiliyor. Örneğin; şu an elinize geçen 286 TL’lik bir faturanın gerçek maliyeti aslında 653 TL. Aradaki farkı devlet "vatandaşa destek" adı altında karşılıyor. Ancak yeni dönemde limit aşımı yapanlar için devlet, "Ben artık bu farkı ödemiyorum" diyecek. Bir ürünü 100 TL'den 130 TL'ye çıkardığınızda buna zam dersiniz. Ancak burada mekanizma farklı işliyor. Devlet, ödemiş olduğu indirimi, çok tükettiğiniz gerekçesiyle iptal ediyor. Otomatikman cebinizden çıkan para 286 TL'den 653 TL'ye yükseliyor. Bu da pratikte yüzde 130'u bulan bir maliyet artışı demek" ifadelerini kullandı.

Uygulama Tarihi ve Kritik Limit

Uygulama Tarihi: 1 Ocak 2026

Kritik Limit: Yıllık 4.000 kW

Beklenen Artış: %130 - %160 arası (devlet desteğinin kaldırılmasına bağlı olarak)

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, limitin üzerinde tüketim yapan haneler için elektrik faturalarında ciddi artışlar bekleniyor. Vatandaşların tüketim alışkanlıklarını ve tasarruf önlemlerini gözden geçirmesi öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?