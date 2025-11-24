Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Elektrik faturalarında yeni dönem resmen netleşti. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yıllık 4.000 Kilowatt (kW) sınırını aşan konut aboneleri, devletin sağladığı sübvansiyondan yararlanamayacak.

Kimleri Etkileyecek?

Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren düzenleme, sınırı aşan kullanıcıların elektrik tüketimini indirimsiz ve piyasa maliyetleri üzerinden ödeyeceğini öngörüyor. Düzenlemeye göre, mevcut durumda 286 TL ödeyen bir abone, desteğin kaldırılmasıyla aynı kullanım için 653 TL ödemek zorunda kalacak.

Yeni uygulama medya ve tüketici çevrelerinde "Gizli Zam" olarak nitelendiriliyor; faturaya yansıyan artışlar ise yaklaşık %130 ile %160 bandında olabileceği belirtiliyor.

Mahmut Şahin'den Uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin düzenlemeye ilişkin uyarılarını paylaştı. Şahin'in ifadeleri şöyle:

''Mevcut sistemde faturaların alt kısmında, devletin ne kadarını sübvanse ettiği açıkça belirtiliyor. Örneğin; şu an elinize geçen 286 TL’lik bir faturanın gerçek maliyeti aslında 653 TL. Aradaki farkı devlet "vatandaşa destek" adı altında karşılıyor. Ancak yeni dönemde limit aşımı yapanlar için devlet, "Ben artık bu farkı ödemiyorum" diyecek. Bir ürünü 100 TL'den 130 TL'ye çıkardığınızda buna zam dersiniz. Ancak burada mekanizma farklı işliyor. Devlet, ödemiş olduğu indirimi, çok tükettiğiniz gerekçesiyle iptal ediyor. Otomatikman cebinizden çıkan para 286 TL'den 653 TL'ye yükseliyor. Bu da pratikte yüzde 130'u bulan bir maliyet artışı demek" ifadelerini kullandı.

Uygulama Tarihi ve Kritik Limit

Uygulama Tarihi: 1 Ocak 2026

Kritik Limit: Yıllık 4.000 kW

Beklenen Artış: %130 - %160 arası (devlet desteğinin kaldırılmasına bağlı olarak)

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, limitin üzerinde tüketim yapan haneler için elektrik faturalarında ciddi artışlar bekleniyor. Vatandaşların tüketim alışkanlıklarını ve tasarruf önlemlerini gözden geçirmesi öneriliyor.