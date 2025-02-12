Elgart: Trump, Netanyahu'ya Kıyamet Tehdidinde Bulunmalı

Elgart: Netanyahu'ya Kıyamet Tehdidi Önerisi

Gazze Şeridi'nde esir tutulan bir İsrailli olan İtzik'in kardeşi Dany Elgart, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas yerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kıyamet tehdidinde bulunması gerektiğini ifade etti. Elgart, bu açıklamayı İsrail Meclisi Anayasa Komitesi toplantısında yaptı.

Trump'ın Açıklamasına Tepki

Elgart, Trump'ın Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyip, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmasını eleştirdi. Elgart, "Trump'ın Hamas yerine, Netanyahu'ya kıyamet tehdidinde bulunmasını öneririm" dedi.

Politikacılardan Tepkiler

Elgart'ın bu sözlerinin ardından Netanyahu’nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, önündeki masaya vurarak, "Bu kadar yeter" dedi. Diğer bir Likud Milletvekili Moshe Saada ise, "Bir sınır var, utanmalısın! Hamas yerine, başbakan için kıyamet istediğini söyleyemezsin" diyerek Elgart’a karşı çıkış yaptı.

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Hamas, kararın esir takasından 5 gün önce açıklanmasının, arabulucu ülkelere İsrail'e baskı yapma fırsatı sunduğunu belirtti.

Elgart, ayrıca, "Tüm şartları yerine getiren Hamas'a karşı anlaşmayı ihlal etmesi İsrail için savaş suçu anlamına gelir" dedi. Donald Trump ise Gazze'deki esirlerin serbest kalmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini yineledi.