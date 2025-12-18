Emekli Çalışırken Aylık Kesilir mi? Yavuz Kurt Açıkladı

Emekli aylıkları kesilir mi? Yavuz Kurt yanıtlıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, emekli olup sigortalı bir işte çalışmaya başlayan herkesin aylığının kesilmeyeceğini belirterek, toplumda yanlış bilgilendirmenin emeklileri tedirgin edip kayıt dışı çalışmaya yönlendirdiğini söyledi. Kurt, aylıkların kesilip kesilmeyeceğinde emeklinin ilk sigortalı olduğu tarih, sigorta statüsü ve emeklilik sonrası çalışılan kurumların belirleyici olduğunu vurguladı.

Hangi emekliler aylığı kesilmeden çalışabiliyor?

Yavuz Kurt, 01 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, banka, oda veya borsa sandıkları kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların ve yine bu tarihten önce malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aylıkları kesilmeden 4/1-a (SSK) kapsamında çalışabileceklerini söyledi. Bu kişilerin, çalışırken sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle emekli aylıklarını herhangi bir kesinti olmaksızın almaya devam edecekleri belirtildi.

BAĞ-KUR emeklisine kesinti yok

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışanlardan emekli aylıklarından aylığın yüzde 15’i oranında SGDP kesildiği bir dönem vardı. Ancak bu uygulama, 2016 yılı Ocak ayında kabul edilen 6663 sayılı kanun ile sona erdirildi ve 2016 Şubat ayından itibaren bu kesinti kaldırıldı.

Emekli olup devlet kurumlarında çalışanlar dikkat

Yavuz Kurt özellikle emekli olduktan sonra kamu kurumları, belediyeler ve il özel idarelerinde çalışanların aylıklarının kesileceği uyarısında bulundu. Kurt şunları açıkladı:

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, bakanlıklar, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, bunlar tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, KİT’ler, bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışırlarsa emekli aylıkları kesilir. Bu çalışmaları sonlandığında ise emekli aylıkları izleyen ay başından itibaren yeniden bağlanır. Bu noktada bazı istisnalarda bulunuyor. 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi 3’üncü fıkrasında sayılan bu istisnalara göre Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri aylıkları kesilmeksizin bu görevleri ifa edebiliyorlar.

Çalıştığında aylığı kesilecek emekliler kimler?

Halen yürürlükte olan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2008 günü ve bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişiler için kurallar farklı. Bu kişiler, yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlandıktan sonra Bağ-Kur statüsündeki çalışmaları hariç olmak üzere 4/1-a (SSK) statüsünde veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıklarında, yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecektir. Bu kişiler tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışabilecek ve çalıştıkları süre zarfında kendilerinden tüm sigorta kolları primleri alınacaktır. Yaşlılık aylığı kesilenler, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunduklarında veya emekliye sevk edildiklerinde, yazılı istek tarihini veya görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Malûllük aylığı alanlar çalışabilir mi?

Malûllük aylığı almakta iken Türkiye’de veya yabancı bir ülkede sosyal güvenlik kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, sigorta başlangıç tarihleri ne olursa olsun, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu kişilerden de tüm sigorta kolları primleri alınır. İşten ayrılarak yeniden malûllük aylığının bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği sağlık raporu ve SGK Sağlık Kurulu onayı ile yeniden aylık bağlanabileceği ifade edildi.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI YAVUZ KURT