Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

Ülkemizin dört bir yanından emeklilere müjdeler gelmeye devam ediyor. Giresun, Rize ve Artvin'de yaşayan emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. Bu üç ilde yaşayan emeklilerin bu yıl oldukça şanslı olduğu belirtiliyor.

Giresun, Rize ve Artvin, Türkiye'nin gelecekteki "emekli şehri" unvanını almaya aday bölgeler olarak öne çıkıyor. Büyük şehirlerin karmaşasından ve yüksek yaşam maliyetlerinden bunalan emekliler için bu şehirlerin bir sığınma limanı haline geldiği ifade ediliyor. Potansiyelinin giderek artacağı tahmin ediliyor.

SGK'nın 2024 yılına dair verileri dikkat çekiyor. Giresun, Rize ve Artvin'deki emekli ve çalışan sayıları arasındaki ilginç dengenin 2025 yılında çok konuşulacağı öngörülüyor.

Emekli Şehri Olmaya Hazır Üç İl

Giresun, 455 bin 922 nüfusa sahipken, burada 109 bin 993 aktif sigortalı çalışana karşılık 120 bin 012 emekli bulunuyor. Bu durum, Giresun'da emekli sayısının çalışan sayısını geride bıraktığını gösteriyor.

Benzer bir tablo Artvin'de de görülüyor. 169 bin 280 kişilik nüfusa sahip Artvin'de 42 bin 636 aktif çalışana karşılık 42 bin 490 emekli mevcut. Rize'deki tablo ise daha farklı; burada 346 bin 977 nüfuslu Rize'de 94 bin 582 aktif çalışana karşılık 91 bin 902 emekli bulunuyor.

Büyük şehirlerde yıllarca yaşamış olan emeklilerin, emeklilik dönemlerinde bu kalabalık şehirlerden uzaklaşmayı tercih ettikleri belirtiliyor. Özellikle köylerine geri dönen emekliler, burada daha düşük yaşam maliyetleri, temiz hava ve tanıdık bir çevre bulmanın avantajlarını yaşıyorlar.

Giresun, Emeklilerin Tercih Noktası

Giresun'a göç etmeyi tercih eden emeklilerin sayısı dikkat çekici şekilde artıyor. Emekli Hasan Bay, 45 yıl çalıştıktan sonra memleketine dönme sebebini, "Büyükşehirde emekli maaşıyla geçinmek çok zor. O yüzden doğduğum yere döndüm. Bizler için memlekette bir köy, bir baba ocağı her zaman var," ifadeleriyle açıklıyor.

Artvin'de emeklilik hayatı süren Emin Genç ise, "Yazları köye gidiyorum, kışın merkezde yaşıyorum. Artvin’de tarım sanayisi olmadığı için insanlar genel olarak emekliliği tercih ediyor. Atam dedem burada yaşamış, ben de burada kalmayı düşündüm," diyerek doğduğu yeri terk etmeyenlerin düşüncelerini dile getiriyor.