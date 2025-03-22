Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Emeklilere, her ay 3.000 TL sosyal destek ödemesi yapılması için Meclis'te kanun teklifi sunuldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:46
Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Son günlerde Meclis koridorlarında yankılanan bir kanun teklifi, emeklilerin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli, enflasyon karşısında ezilen maaşlarına istinaden hükümetten ek destekler talep etmekte. Geçtiğimiz yıl ilan edilen emekli yılı kapsamında seyyanen zam talepleri karşılanmadığı gibi, emeklilere sağlanacak destekler için de harekete geçilmesi bekleniyordu. Ancak hüsran yaratan Temmuz zammı akabinde, Ocak zammında da beklentilere ulaşılamamış ve emeklilerin kaygıları devam etmiştir.

Meclis'teki yeni kanun teklifi ise emeklilerin umutlarını yeşertiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere her ay 3.000 TL sosyal destek ödemesinin yapılması planlanıyor.

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Emekliye Sosyal Destek Meclis’te

Bu müjdeli haber, yaklaşan bayram öncesinde 4.000 TL'lik ikramiye beklentilerinin sürdüğü bir dönemde emekliler arasında büyük bir heyecan yaratırken, söz konusu emekli kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği merakla takip ediliyor.

Teklif, Türkiye'deki tüm emeklilere her ay 3.000 TL tutarında sosyal destek verilmesini öngörmekte. Destek ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinden değil, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanması planlanıyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, muhalefet partileri tarafından sunulan bu önemli teklifin akıbetinin tartışıldığı bu günlerde, milyonlarca emeklinin beklentileriyle birlikte teklife odaklandığını belirtiyor.

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