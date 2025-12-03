Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu

Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü’nün açılış töreninde engelli bireylerin toplumun eşit, onurlu ve saygın fertleri olduğunu belirterek kapsayıcı şehirler ve erişilebilir yaşam alanlarının devletin temel önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eşi Ayşe Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Emine Erdoğan’ın mesajı

Anaokulunda sınıf ziyareti yapan Emine Erdoğan, Zonguldak’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kampüsün ortak emek ve kararlılığın eseri olduğunu vurguladı. Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün herkese daha yaşanabilir hayatlar sağlama sorumluluğunu hatırlattığını belirtti ve engellilik kavramına ilişkin bakışı şu şekilde özetledi: toplumun esas engelinin sistemsel sorunlar olduğunu, devletin eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarında hak temelli düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Erdoğan, kapsayıcı kamusal alanların önemine dikkat çekerek, erişilebilirliğin sadece fiziksel düzenleme değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti ve herkese eşit imkan sunmanın gerekliliğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in değerlendirmesi

Yusuf Tekin, engelliliğin toplumsal, zihniyet ve ahlaki bir sınama alanı olduğuna dikkat çekerek Dünya Sağlık Örgütü verilerinin bu gerçeği ortaya koyduğunu söyledi. Tekin, dilin ve kamu politikalarının dönüştürülmesinin önemini vurguladı; engelliliğin merhamet söylemine sıkışmış bir başlık olmaktan çıkarılarak hak temelli bir yaklaşıma taşındığını belirtti ve bu zihniyet dönüşümü için Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

Kampüs gezisi ve özellikleri

Açılışın ardından Emine Erdoğan ve beraberindekiler kurdeleyi kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi ve kampüsü gezerek öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan, otizmli Recep Asaf ile oyun oynadı, kitap etkinliğinde çocukları dinledi ve Sıfır Atık sergisini gezdi. Öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Erdoğan, kampüs bahçesine porsuk ağacı dalından köklendirilen fidanı dikti.

Kampüsün fiziki özellikleri arasında özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu (1., 2. ve 3. kademe), konferans salonu, yemekhane, kapalı yüzme havuzu, sera alanları ve spor sahaları bulunuyor. Kampüs 10 metrekare alana inşa edilmiş olup, orta ve ağır düzeyde özel gereksinimli öğrenciler burada eğitim görüyor.

Konuşmaların ortak vurgusu, engelli bireylerin karar alma süreçlerinde yer almasının ve toplumun her kesiminin erişilebilirlik, eğitim ve istihdam politikalarında birlikte hareket etmesinin gerekliliğiydi. Tören, yerel ve merkezi düzeydeki destek vaatleriyle sona erdi.

