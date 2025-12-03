Emre Apartmanı davası: 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi, müteahhide 19 yıl 6 ay hapis

Emre Apartmanı davasında karar: 4 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Mahkeme duruşması ve karar

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı davasında hüküm açıklandı. Heyet, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklu sanık Ali Emre hakkında indirimsiz 19 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı suçtan sanıklar Erol Özuslu ve Ahmet Yıldız'a 16 yıl 3 ay, Nazım Tosun'a ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, hüküm kurulan tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve sanıkların 2 yıl meslekten uzaklaştırılmasına hükmetti.

Duruşmada neler söylendi?

Duruşmaya; tutuklu sanık müteahhitler Ali Emre, Erol Özuslu, mühendis Nazım Tosun, taraf avukatları, maktul aile yakınları ve sanık aile yakınları katıldı. Sanık müteahhit Ahmet Yıldız SEGBİS ile duruşmada yer aldı.

Savcı mütalaasında, Ahmet Yıldız, Ali Emre ve Nazım Tosun'un mimar izni olmadan ve projeye aykırı şekilde bina inşa ettikleri gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olduklarının belirtildiği, aynı dosyada yargılanan Erol Özuslu'nun şantiye şefi olarak imza atması nedeniyle aynı suçla yargılandığı ifade edildi.

Maktul aile avukatları sanıkların olası kast ile yargılanması gerektiğini savunurken, maktul yakınları en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Sanık savunmaları

Ahmet Yıldız savunmasında mütalaaya katılmadığını belirterek, teknik denetim yapmadığını, kanunsuz bir işlem gerçekleştirmediğini ve beraatini talep etti.

Nazım Tosun ise binanın Gaziantep’teki güçlü yapılardan olduğunu, yıkılma sebebinin asma kat ve kısa kolonlara bağlı olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Erol Özuslu teknik gerekliliklere aykırı bir uygulama yapmadığını söyleyerek beraat talep etti.

Ali Emre kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, diğer sanıkların suçlarını kendisinin üzerine atmaya çalıştıklarını ve mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü; tanıkların dinlenmesini talep etti.

Olayın boyutu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki 11 katlı Emre Apartmanı enkazında 49 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden dava bu kararla sonuçlandı.

