Emre Apartmanı davası: 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi, müteahhide 19 yıl 6 ay hapis

Gaziantep’te yıkılan Emre Apartmanı davasında mahkeme; müteahide 19 yıl 6 ay, diğer sanıklara 16-17 yıl ceza verdi, 4 tutuklu adli kontrolle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:03
Emre Apartmanı davası: 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi, müteahhide 19 yıl 6 ay hapis

Emre Apartmanı davasında karar: 4 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Mahkeme duruşması ve karar

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı davasında hüküm açıklandı. Heyet, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklu sanık Ali Emre hakkında indirimsiz 19 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı suçtan sanıklar Erol Özuslu ve Ahmet Yıldız'a 16 yıl 3 ay, Nazım Tosun'a ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, hüküm kurulan tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve sanıkların 2 yıl meslekten uzaklaştırılmasına hükmetti.

Duruşmada neler söylendi?

Duruşmaya; tutuklu sanık müteahhitler Ali Emre, Erol Özuslu, mühendis Nazım Tosun, taraf avukatları, maktul aile yakınları ve sanık aile yakınları katıldı. Sanık müteahhit Ahmet Yıldız SEGBİS ile duruşmada yer aldı.

Savcı mütalaasında, Ahmet Yıldız, Ali Emre ve Nazım Tosun'un mimar izni olmadan ve projeye aykırı şekilde bina inşa ettikleri gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olduklarının belirtildiği, aynı dosyada yargılanan Erol Özuslu'nun şantiye şefi olarak imza atması nedeniyle aynı suçla yargılandığı ifade edildi.

Maktul aile avukatları sanıkların olası kast ile yargılanması gerektiğini savunurken, maktul yakınları en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Sanık savunmaları

Ahmet Yıldız savunmasında mütalaaya katılmadığını belirterek, teknik denetim yapmadığını, kanunsuz bir işlem gerçekleştirmediğini ve beraatini talep etti.

Nazım Tosun ise binanın Gaziantep’teki güçlü yapılardan olduğunu, yıkılma sebebinin asma kat ve kısa kolonlara bağlı olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Erol Özuslu teknik gerekliliklere aykırı bir uygulama yapmadığını söyleyerek beraat talep etti.

Ali Emre kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, diğer sanıkların suçlarını kendisinin üzerine atmaya çalıştıklarını ve mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü; tanıkların dinlenmesini talep etti.

Olayın boyutu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki 11 katlı Emre Apartmanı enkazında 49 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden dava bu kararla sonuçlandı.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE YIKILAN GAZİANTEP'TEKİ EMRE APARTMANI İLE İLGİLİ DAVANIN KARAR...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE YIKILAN GAZİANTEP'TEKİ EMRE APARTMANI İLE İLGİLİ DAVANIN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.

EMRE APARTMANI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?