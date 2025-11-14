Emre Sayın'ın Cenazesinde Gergin Anlar: Turhan Çömez Öne Geçemedi

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde iki milletvekili arasında tartışma

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın için Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar kaydedildi.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in cenaze namazında en ön safa girmek istediği, yer bulunmayınca AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın arka safa geçmesi gerektiğini söylediği görüldü.

Görüntülerde Vekil Çömez'in en ön saf için iki kez deneme yaptığı ve aralarında kısa bir tartışma yaşandığı kaydedildi. Duanın ardından Çömez, müsade isteyerek ikinci sıradaki safa geçti ve cenaze namazını orada kıldı.

Olay, cenaze töreninde yaşanan kısa süreli gerginlik olarak değerlendirildi ve kameralar tarafından kayda alındı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ İLE AK PARTİLİ OZTAYLAN CENAZEDE