Emre Sayın'ın Cenazesinde Gergin Anlar: Turhan Çömez Öne Geçemedi

Gürcistan'da şehit olan Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti'li Turhan Çömez ile AK Parti'li Ali Taylan Öztaylan arasında ön saf tartışması yaşandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:17
Emre Sayın'ın Cenazesinde Gergin Anlar: Turhan Çömez Öne Geçemedi

Emre Sayın'ın Cenazesinde Gergin Anlar: Turhan Çömez Öne Geçemedi

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde iki milletvekili arasında tartışma

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın için Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar kaydedildi.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in cenaze namazında en ön safa girmek istediği, yer bulunmayınca AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın arka safa geçmesi gerektiğini söylediği görüldü.

Görüntülerde Vekil Çömez'in en ön saf için iki kez deneme yaptığı ve aralarında kısa bir tartışma yaşandığı kaydedildi. Duanın ardından Çömez, müsade isteyerek ikinci sıradaki safa geçti ve cenaze namazını orada kıldı.

Olay, cenaze töreninde yaşanan kısa süreli gerginlik olarak değerlendirildi ve kameralar tarafından kayda alındı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ İLE AK PARTİLİ OZTAYLAN CENAZEDE

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ İLE AK PARTİLİ OZTAYLAN CENAZEDE

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı