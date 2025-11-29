EMŞAV Karadeniz 263. Şehit Anma Programını İlkadım'da Gerçekleştirdi

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, İlkadım’daki yeni vakıf binasında Kasım ayı şehitleri için 263. anma programını düzenledi.

Yeni vakıf binasında düzenlenen programda dualar ve Kur'an okumaları yapıldı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma etkinliğinin 263’üncüsü gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Kasım ayı şehitleri Halim Çalkan, Ahmet Özdemir, Rıfat Sezgin, Salim Şahin, Hüsamettin Şahin, Yusuf Ceylan, Recep Çakmak ve Mustafa Erken ile tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, anma programında yaptığı konuşmada: "Bu ay 263’üncüsü düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Programa Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, polis emeklileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

